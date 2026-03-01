Atelier enfant Broderie et Peinture Amboise

Atelier enfant Broderie et Peinture

Atelier enfant Broderie et Peinture dès 6 ans à Amboise, le samedi 28 mars 2026 de 10h à 11h30.

Le samedi 28 mars 2026 de 10h à 11h30, KatB.Art et Barba’Fil organise un atelier enfant Broderie et Peinture accessible dès 6 ans, pour 25€ à l’atelier KatB.Art.

-Matériel fourni avec un accompagnement pas à pas

-Places Limités

– Paiement à la réservation 25 .

English : Children’s workshop Embroidery and Painting

Children’s workshop Embroidery and Painting for ages 6 and up in Amboise, Saturday 28 March 2026 from 10:00 to 11:30.

