Atelier enfant Broderie et Peinture
97 Rue nationale Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 11:30:00
Atelier enfant Broderie et Peinture dès 6 ans à Amboise, le samedi 28 mars 2026 de 10h à 11h30.
Le samedi 28 mars 2026 de 10h à 11h30, KatB.Art et Barba’Fil organise un atelier enfant Broderie et Peinture accessible dès 6 ans, pour 25€ à l’atelier KatB.Art.
-Matériel fourni avec un accompagnement pas à pas
-Places Limités
– Paiement à la réservation 25 .
97 Rue nationale Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 04 36 72 katb.art@orange.fr
English : Children’s workshop Embroidery and Painting
Children’s workshop Embroidery and Painting for ages 6 and up in Amboise, Saturday 28 March 2026 from 10:00 to 11:30.
L’événement Atelier enfant Broderie et Peinture Amboise a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE AMBOISE