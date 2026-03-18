Atelier enfant Cadre végétal Place Bugnet Levier

Atelier enfant Cadre végétal

Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier Doubs

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Organisé par le Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt.

Mettez en avant votre créativité naturelle avec cette activité. Inscription par téléphone. .

Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr

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English :

L’événement Atelier enfant Cadre végétal Levier a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS