Atelier enfant Cadre végétal Place Bugnet Levier
Atelier enfant Cadre végétal Place Bugnet Levier mardi 21 juillet 2026.
Atelier enfant Cadre végétal
Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier Doubs
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Organisé par le Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt.
Mettez en avant votre créativité naturelle avec cette activité. Inscription par téléphone. .
Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr
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English :
L’événement Atelier enfant Cadre végétal Levier a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS