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Conférence Faucon Pèlerin de Christian Bulle null Route de Septfontaine Levier

Conférence Faucon Pèlerin de Christian Bulle null Route de Septfontaine Levier mardi 21 juillet 2026.

Lieu : null Route de Septfontaine

Adresse : Camping de la Forêt

Ville : 25270 Levier

Département : Doubs

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Levier

Conférence Faucon Pèlerin de Christian Bulle

null Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:30:00
fin : 2026-08-11 19:30:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25

Photographe naturaliste passionné, Christian Bulles présentera lors de cette conférence, son ouvrage sur le Faucon pèlerin.   .

null Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 53 46 

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English : Conférence Faucon Pèlerin de Christian Bulle

L’événement Conférence Faucon Pèlerin de Christian Bulle Levier a été mis à jour le 2026-06-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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