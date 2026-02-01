Atelier enfant Fabrique en bois Skol Ar Mor Place de l’Hôtel La Turballe

Atelier enfant Fabrique en bois Skol Ar Mor

La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

Ateliers enfants/ado chez Skol ar Mor Vacances

À l’occasion des vacances, l’école de charpente de marine Skol ar Mor ouvre ses portes aux enfants dès 7 ans pour des ateliers créatifs.

2 ateliers par jour 10h-12h30 et 14h-16h30

Une opportunité originale de plonger dans l’univers du bois et de la charpente marine, en fabriquant des objets ludiques et uniques. Une belle façon de découvrir un savoir-faire artisanal tout en s’amusant !

Chaque atelier (durée 2h30) permet aux participants de s’initier aux gestes simples du travail du bois mesurer, découper, poncer, ajuster et assembler.

À l’issue de chaque séance, les enfants repartent fièrement avec leur réalisation. .

Place de l'Hôtel Parking arrière de la Mairie La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 75 93 27 emma@skolarmor.fr

