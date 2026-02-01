Atelier enfant Fabrique en bois Skol Ar Mor Place de l’Hôtel La Turballe
Atelier enfant Fabrique en bois Skol Ar Mor Place de l’Hôtel La Turballe lundi 23 février 2026.
Atelier enfant Fabrique en bois Skol Ar Mor
Place de l’Hôtel Parking arrière de la Mairie La Turballe Loire-Atlantique
Ateliers enfants/ado chez Skol ar Mor Vacances
À l’occasion des vacances, l’école de charpente de marine Skol ar Mor ouvre ses portes aux enfants dès 7 ans pour des ateliers créatifs.
2 ateliers par jour 10h-12h30 et 14h-16h30
Une opportunité originale de plonger dans l’univers du bois et de la charpente marine, en fabriquant des objets ludiques et uniques. Une belle façon de découvrir un savoir-faire artisanal tout en s’amusant !
Chaque atelier (durée 2h30) permet aux participants de s’initier aux gestes simples du travail du bois mesurer, découper, poncer, ajuster et assembler.
À l’issue de chaque séance, les enfants repartent fièrement avec leur réalisation. .
Place de l’Hôtel Parking arrière de la Mairie La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 75 93 27 emma@skolarmor.fr
