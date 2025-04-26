Session chants de marins Place de l’hôtel Mesquer
Session chants de marins Place de l’hôtel Mesquer vendredi 17 avril 2026.
Session chants de marins
Place de l’hôtel Au Skipper Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
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Place de l’hôtel Au Skipper Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 54 39
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English :
L’événement Session chants de marins Mesquer a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44