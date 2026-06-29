Atelier enfant Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme Granville
Atelier enfant Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme Granville mardi 18 août 2026.
Granville
Atelier enfant Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme
ferme la Chèvre Rit Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 11:00:00
fin : 2026-08-18 12:15:00
Date(s) :
2026-08-18
Nous vous proposons un atelier spécial pour permettre aux jeunes enfants de découvrir, avec tous leurs sens, les animaux de la ferme. Avec nous tu pourras donner à manger aux lapins et leurs amis les cochons d’inde. Nous découvrirons aussi le cochon et les poules.
Le printemps est aussi synonyme de naissances… alors qui aura ses bébés? Pour terminer Django, notre âne du Cotentin, t’emmènera faire un petit tour en carriole.
Inscriptions obligatoires sur notre site internet.
Tranche d’âge conseillée 1 à 5 ans .
ferme la Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com
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English : Atelier enfant Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme
L’événement Atelier enfant Mes 1ères bottes Nourrissage des animaux de la ferme Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer
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