Contes Sirènes et Harpe BARiolé Granville
dimanche 16 août 2026 · BARiolé · Granville
Informations pratiques
Granville
Contes Sirènes et Harpe
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Une invitation chaleureuse, qui ne s’adresse pas uniquement aux enfants, à découvrir ce conte enchanteur accompagné au son de la harpe, magnifiquement mis en scène. Malik, Anaïs et Elisa vous feront rêver, vous émerveilleront et vous feront réfléchir. .
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64
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English : Contes Sirènes et Harpe
L’événement Contes Sirènes et Harpe Granville a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Granville Terre et Mer
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