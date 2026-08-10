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Contes Sirènes et Harpe BARiolé Granville

dimanche 16 août 2026 · BARiolé · Granville

Contes Sirènes et Harpe BARiolé Granville

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
BARiolé
Adresse
26 Rue Saint-Sauveur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Contes Sirènes et Harpe

BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Une invitation chaleureuse, qui ne s’adresse pas uniquement aux enfants, à découvrir ce conte enchanteur accompagné au son de la harpe, magnifiquement mis en scène. Malik, Anaïs et Elisa vous feront rêver, vous émerveilleront et vous feront réfléchir.   .

BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64 

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English : Contes Sirènes et Harpe

L’événement Contes Sirènes et Harpe Granville a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Granville Terre et Mer

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