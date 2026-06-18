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Bijoux Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Bijoux Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Bijoux Atelier pour enfants Chez Tatie Granville lundi 10 août 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Granville

Bijoux

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 16:30:00
fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Durant cet atelier, nous fabriquerons des bijoux en utilisant différentes techniques . Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. Cet atelier convient aux plus jeunes comme aux adolescent.es.
A partir de 3 ans.   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Bijoux

L’événement Bijoux Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer

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