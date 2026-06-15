Mosaïque space invader Granville
Mosaïque space invader Granville lundi 10 août 2026.
Granville
Mosaïque space invader
9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-10 15:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Viens créer une mosaïque pixel art façon space invader et repars avec ton oeuvre. Une façon amusante de développer sa créativité et sa motricité.
A partir de 6 ans, possibilité qu’un adulte s’inscrive pour partager le moment. .
9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Mosaïque space invader
L’événement Mosaïque space invader Granville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Granville Terre et Mer
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