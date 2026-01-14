Atelier enfant – Portraits d’animaux L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Venez créer le portrait de votre animal préféré !

Choisissez votre compagnon, peignez/dessinez ses couleurs, ajoutez ses yeux et des petites touches rigolotes. Et voilà, vous obtiendrez un portait unique et personnalisé !

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES



De 6 à 14 ans

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES

Vendredi 06 mars • 14h30 – 17h00

INSCRIPTION

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !

payant

3 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.

https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



