Atelier enfant – Portraits d’animaux L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Venez créer le portrait de votre animal préféré !
Choisissez votre compagnon, peignez/dessinez ses couleurs, ajoutez ses yeux et des petites touches rigolotes. Et voilà, vous obtiendrez un portait unique et personnalisé !
– niveau débutant – matériels fournis –
INFOS PRATIQUES
De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRES
Vendredi 06 mars • 14h30 – 17h00
Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le vendredi 06 mars 2026
de 14h30 à 17h00
payant
3 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
