Atelier enfants apprentis soigneurs Centre HarmoniA Gan
Atelier enfants apprentis soigneurs Centre HarmoniA Gan mercredi 22 juillet 2026.
Gan
Atelier enfants apprentis soigneurs
Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Observation des animaux, les comprendre, les approcher
Soins des animaux, les brosser, les nourrir, les câliner
Les promener en main, développer la confiance et créer un lien
Goûter ou collation et surprise .
Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 23 71 90
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English : Atelier enfants apprentis soigneurs
L’événement Atelier enfants apprentis soigneurs Gan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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