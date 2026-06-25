Atelier famille fermier d’un jour Centre HarmoniA Gan
Atelier famille fermier d’un jour Centre HarmoniA Gan samedi 25 juillet 2026.
Gan
Atelier famille fermier d’un jour
Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Enigmes et Quizz sur les animaux
Observation des animaux, les comprendre, les approcher
Soins des animaux, les brosser, les nourrir, les câliner
Goûter ou collation et activité créative en lien avec les animaux. .
Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 23 71 90
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English : Atelier famille fermier d’un jour
L’événement Atelier famille fermier d’un jour Gan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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