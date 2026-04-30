Domrémy-la-Pucelle

Atelier enfants Apprentis vitraillistes

2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Vosges

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 14:15:00

fin : 2026-08-05 16:45:00

Date(s) :

2026-08-05

Atelier pour les 8 à 12 ans.

Viens essayer et tester cette technique artistique très appréciée au Moyen Âge et réalise ton propre vitrail. Après quoi, cette technique du verre n’aura plus de secret pour toi !

Réservations obligatoires auprès du site de la Maison Natale et sur la boutique en ligne de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.Enfants

3.5 .

2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 06 95 86 maisonjeannedarc@vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop for ages 8 to 12.

Come and try out this artistic technique so popular in the Middle Ages, and make your own stained glass. Afterwards, this glass technique will hold no secrets for you!

Reservations required on the Maison Natale website and on the online store of the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

L’événement Atelier enfants Apprentis vitraillistes Domrémy-la-Pucelle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DE L’OUEST DES VOSGES