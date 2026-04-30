Domrémy-la-Pucelle

Reconstitutions historiques La vie à l’époque médiévale

2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le temps d’un week-end, embarquez pour un véritable voyage au Moyen Âge !

Quatre compagnies de reconstitution, passionnées par cette période fascinante, s’installent et redonnent vie au quotidien des hommes et des femmes du temps de Jeanne d’Arc.

Découvrez leurs tenues, leurs armes, leurs outils, mais aussi leurs histoires et leurs démonstrations. Au fil de votre visite, vous pourrez observer des scènes de vie médiévale, suivre des explications sur les arts et la chevalerie. Une occasion unique de comprendre le Moyen Âge… en le voyant vivre sous vos yeux !Tout public

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2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 06 95 86 maisonjeannedarc@vosges.fr

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English :

Take a trip back in time to the Middle Ages!

Four re-enactment companies, all passionate about this fascinating period, will be on hand to bring to life the daily lives of the men and women of Joan of Arc?s time.

Discover their outfits, weapons and tools, as well as their stories and demonstrations. During your visit, you’ll be able to observe scenes from medieval life, and hear explanations about the arts and chivalry. It’s a unique opportunity to understand the Middle Ages? by seeing them live before your very eyes!

L’événement Reconstitutions historiques La vie à l’époque médiévale Domrémy-la-Pucelle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DE L’OUEST DES VOSGES