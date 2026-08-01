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AGENDA · Ebersheim

Atelier enfants image en volume Ebersheim

mardi 18 août 2026 · Ebersheim

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 place de la Mairie
Ville
67600 Ebersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Ebersheim

Atelier enfants image en volume

3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Atelier pour créer un univers, un espace, une perspective, dans le cadre de la manifestation La fabrique du livre jeunesse#7 . Dès 8 ans
Atelier pour créer un univers, un espace, une perspective.

Atelier créatif en compagnie d’Amélie Dufour, illustratrice, dans le cadre de la manifestation La fabrique du livre jeunesse#7 .

Dès 8 ans. 0  .

3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75  mediatheque.ebersheim@cc-selestat.fr

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English :

Workshop to create a world, a space, or a perspective, as part of the La fabrique du livre jeunesse#7 event. Ages 8 and up

L’événement Atelier enfants image en volume Ebersheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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