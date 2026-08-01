Informations pratiques

Ebersheim

Atelier enfants image en volume

3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Atelier pour créer un univers, un espace, une perspective, dans le cadre de la manifestation La fabrique du livre jeunesse#7 . Dès 8 ans

Atelier pour créer un univers, un espace, une perspective.

Atelier créatif en compagnie d’Amélie Dufour, illustratrice, dans le cadre de la manifestation La fabrique du livre jeunesse#7 .

Dès 8 ans. 0 .

3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75 mediatheque.ebersheim@cc-selestat.fr

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English :

Workshop to create a world, a space, or a perspective, as part of the La fabrique du livre jeunesse#7 event. Ages 8 and up

L’événement Atelier enfants image en volume Ebersheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme