Atelier enfants image en volume Ebersheim
mardi 18 août 2026 · Ebersheim
Informations pratiques
Ebersheim
Atelier enfants image en volume
3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Atelier pour créer un univers, un espace, une perspective, dans le cadre de la manifestation La fabrique du livre jeunesse#7 . Dès 8 ans
Atelier pour créer un univers, un espace, une perspective.
Atelier créatif en compagnie d’Amélie Dufour, illustratrice, dans le cadre de la manifestation La fabrique du livre jeunesse#7 .
Dès 8 ans. 0 .
3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75 mediatheque.ebersheim@cc-selestat.fr
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English :
Workshop to create a world, a space, or a perspective, as part of the La fabrique du livre jeunesse#7 event. Ages 8 and up
L’événement Atelier enfants image en volume Ebersheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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