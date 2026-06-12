Atelier enfants > Réalise ta casemate camouflée ! Azeville jeudi 16 juillet 2026.

Azeville

Atelier enfants > Réalise ta casemate camouflée !

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 15:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Viens fabriquer une casemate en plâtre, camoufle-la avec de la peinture et repars avec.

Cet atelier propose aux enfants de travailler leur vision dans l’espace (3D) en découvrant les différentes étapes pour réaliser la miniature d’une casemate d’Azeville en plâtre.

Au cours de l’atelier, l’animateur aborde également la question du camouflage.

Petit + les enfants repartent avec leur casemate camouflée !

Réservation conseillée au 02.33.40.63.05.

Durée 1h30.

Atelier adapté pour les 7-12 ans. .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

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L’événement Atelier enfants > Réalise ta casemate camouflée ! Azeville a été mis à jour le 2026-06-13 par Réseau Sites et Musées