Visite théâtralisée Réminiscence 43

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Visite théâtralisée d’après le journal de bord du commandant Hugo Treiber. Avec la Compagnie Mad King.

A travers différentes saynètes sur le parcours de visite, Sarah Fuentes et Ludovic Chasseuil (compagnie Mad King) vous plongent dans les pensées d’Hugo Treiber, commandant de la Batterie d’Azeville.

Découvrez alors la vie de la batterie à travers le récit que Treiber nous a laissé dans son journal de bord.

Durée 2h.

Vendredi 12 juin 2026 à 19h.

Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 33 40 63 05 ou par e-mail https://batterie-azeville.manche.fr/page-contact/ .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite théâtralisée Réminiscence 43

L’événement Visite théâtralisée Réminiscence 43 Azeville a été mis à jour le 2026-02-13 par Réseau Sites et Musées