Visite guidée > Famille Azeville

Un guide accompagne les familles à la découverte du fonctionnement du site qu’est-ce qu’une batterie, le mur de l’Atlantique, la vie de la garnison allemande, les combats liés au Débarquement.

Accompagné d’un guide, vous empruntez les 300m de galeries souterraines et tranchées couvertes.

Visite ciblée pour les familles. Les enfants, posez toutes vos questions !

Places limitée. Réservation conseillée au 02 33 40 63 05 ou par email musee.azeville@manche.fr .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

