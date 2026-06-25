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Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Château de Morlanne
Adresse
34 Carrère du Château
Ville
64370 Morlanne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
9 9 9 Tarif de base plein tarif

Morlanne

Atelier enluminure, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Pour les Géants de 7 à 11 ans les enfants découvrent l’art de l’enluminure et les pigments naturels qui la composent. Ils repartiront avec leur création enluminée ! Sur réservation.   .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27  chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Atelier enluminure, au Château de Morlanne

L’événement Atelier enluminure, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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