Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne mercredi 22 juillet 2026.

Morlanne

Atelier enluminure, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Pour les Géants de 7 à 11 ans les enfants découvrent l’art de l’enluminure et les pigments naturels qui la composent. Ils repartiront avec leur création enluminée ! Sur réservation. .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Atelier enluminure, au Château de Morlanne

L’événement Atelier enluminure, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran