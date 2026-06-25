Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne
Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne mercredi 22 juillet 2026.
Morlanne
Atelier enluminure, au Château de Morlanne
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Pour les Géants de 7 à 11 ans les enfants découvrent l’art de l’enluminure et les pigments naturels qui la composent. Ils repartiront avec leur création enluminée ! Sur réservation. .
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
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English : Atelier enluminure, au Château de Morlanne
L’événement Atelier enluminure, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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