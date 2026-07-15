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Atelier blasons, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

mercredi 12 août 2026 · Château de Morlanne · Morlanne

Atelier blasons, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Château de Morlanne
Adresse
34 Carrère du Château
Ville
64370 Morlanne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Morlanne

Atelier blasons, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Géants de 7 à 11 ans fabrication d’un blason personnalisé en respectant les codes de l’héraldique. Sur réservation.   .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27  chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Atelier blasons, au Château de Morlanne

L’événement Atelier blasons, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-07-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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