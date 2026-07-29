AGENDA · Morlanne
Fêtes de la Saint-Laurent Morlanne
jeudi 6 août 2026 · Morlanne
Informations pratiques
Morlanne
Fêtes de la Saint-Laurent
Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
16h marché rural. 20h théâtre avec la Compagnie le Théâtre du Vide et Don Quichotte . 22h concert de Sophie les Bas Bleus. .
Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 48 29 40
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English : Fêtes de la Saint-Laurent
L’événement Fêtes de la Saint-Laurent Morlanne a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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