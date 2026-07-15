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Fêtes de la Saint-Laurent Salle polyvalente Morlanne

vendredi 7 août 2026 · Salle polyvalente · Morlanne

Fêtes de la Saint-Laurent Salle polyvalente Morlanne

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Place de l'église
Ville
64370 Morlanne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Morlanne

Fêtes de la Saint-Laurent

Salle polyvalente Place de l’église Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

20h30 repas communal animé par Los Ensorelhats suivi du bal avec le podium Système 64. Attention, places limitées pour le repas en 2 services.   .

Salle polyvalente Place de l’église Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 48 29 40 

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English : Fêtes de la Saint-Laurent

L’événement Fêtes de la Saint-Laurent Morlanne a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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