Fêtes de la Saint-Laurent Salle polyvalente Morlanne
vendredi 7 août 2026 · Salle polyvalente · Morlanne
Informations pratiques
Morlanne
Fêtes de la Saint-Laurent
Salle polyvalente Place de l’église Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
20h30 repas communal animé par Los Ensorelhats suivi du bal avec le podium Système 64. Attention, places limitées pour le repas en 2 services. .
Salle polyvalente Place de l’église Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 48 29 40
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English : Fêtes de la Saint-Laurent
L’événement Fêtes de la Saint-Laurent Morlanne a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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