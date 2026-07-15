Informations pratiques

Morlanne

Fêtes de la Saint-Laurent

Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

9h randonnée morlannaise suivie du brunch sur la place. 12h nouveauté ! La peña 6×6 ouvre ses portes rue des arènes. 18h30 repas. 21h30 course landaise avec la ganadéria Noguès, la cuadrilla Christophe Avignon. Animée par Los Ensorelhats. 23h30 bodega animée par le podium Système 64. .

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 48 29 40

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English : Fêtes de la Saint-Laurent

L’événement Fêtes de la Saint-Laurent Morlanne a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran