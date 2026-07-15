Fêtes de la Saint-Laurent Morlanne
samedi 8 août 2026 · Morlanne
Informations pratiques
Morlanne
Fêtes de la Saint-Laurent
Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
9h randonnée morlannaise suivie du brunch sur la place. 12h nouveauté ! La peña 6×6 ouvre ses portes rue des arènes. 18h30 repas. 21h30 course landaise avec la ganadéria Noguès, la cuadrilla Christophe Avignon. Animée par Los Ensorelhats. 23h30 bodega animée par le podium Système 64. .
Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 48 29 40
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English : Fêtes de la Saint-Laurent
L’événement Fêtes de la Saint-Laurent Morlanne a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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