Atelier vitraux, au château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne
mercredi 15 juillet 2026 · Château de Morlanne · Morlanne
Informations pratiques
Morlanne
Atelier vitraux, au château de Morlanne
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
10h30, pour les pitchouns de 3 à 6 ans. 15h, pour les Géants de 7 à 11 ans. Les enfants découvrent l’histoire du vitrail (matériaux, motifs, techniques de fabrication) et réalisent un vitrail à l’aide de papiers de soie et de modèles à colorier ou dessiner. Sur réservation .
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
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English : Atelier vitraux, au château de Morlanne
L’événement Atelier vitraux, au château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-06-30 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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