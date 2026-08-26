Atelier enluminure aux couleurs du moyen-âge Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Atelier enluminure aux couleurs du moyen-âge

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:30:00

fin : 2026-11-18 16:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Découvrez l’enluminure médiévale créez une lettrine unique avec pigments, couleurs et ornements inspirés du Moyen Âge.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Illumination Workshop: Colors of the Middle Ages

Discover medieval illumination: create a unique illuminated initial using pigments, colors, and ornaments inspired by the Middle Ages.

L’événement Atelier enluminure aux couleurs du moyen-âge Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime