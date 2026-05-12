Mimizan

Atelier enluminure

Musée-Prieuré Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

A la manière des moines pictor et rubricateur du prieuré, viens découvrir l’art magique des scriptoria du Moyen-âge et essaye-toi à l’enluminure.

A partir de 8 ans (présence des parents), atelier ouvert aux adultes. N’oublie pas de mettre des vêtements risque-tout.

Réservation obligatoire au 05 58 09 00 61 ou à musee@mimizan.com .

Musée-Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61 musee@mimizan.com

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English : Atelier enluminure

L’événement Atelier enluminure Mimizan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan