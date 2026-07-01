Atelier enluminure Vernois-lès-Belvoir
samedi 1 août 2026 · Vernois-lès-Belvoir
Informations pratiques
Vernois-lès-Belvoir
Atelier enluminure
Mairie Vernois-lès-Belvoir Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Oyez oyez Gentes Dames et Nobles Damoiseaux, immergeons-nous au cœur du Moyen-Âge et participez à un atelier de découverte de l’enluminure en réalisant votre propre marque-page. Aucune compétence particulière en dessin n’est nécessaire. A partir de 12 ans. Inscriptions obligatoires. .
Mairie Vernois-lès-Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier enluminure
L’événement Atelier enluminure Vernois-lès-Belvoir a été mis à jour le 2026-07-01 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
À voir aussi à Vernois-lès-Belvoir (Doubs)
- Guinguette de l’été Vernois-lès-Belvoir 21 juillet 2026