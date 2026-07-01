Informations pratiques

Vernois-lès-Belvoir

Atelier enluminure

Mairie Vernois-lès-Belvoir Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Oyez oyez Gentes Dames et Nobles Damoiseaux, immergeons-nous au cœur du Moyen-Âge et participez à un atelier de découverte de l’enluminure en réalisant votre propre marque-page. Aucune compétence particulière en dessin n’est nécessaire. A partir de 12 ans. Inscriptions obligatoires. .

Mairie Vernois-lès-Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Atelier enluminure

L’événement Atelier enluminure Vernois-lès-Belvoir a été mis à jour le 2026-07-01 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE