ATELIER ÉPICES Square Bordes Balaruc-les-Bains

Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

ATELIER ÉPICES

Square Bordes 1 rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’atelier Épices vous invite à découvrir les saveurs et traditions culinaires de l’Éthiopie.

L’atelier Épices vous invite à découvrir les saveurs et traditions culinaires de l’Éthiopie aux côtés d’Agnès Pesenti, de l’association En Route.

Les participants réaliseront le mélange d’épices Mekelesha , incontournable de la gastronomie éthiopienne. Sur inscription. .

Square Bordes 1 rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr

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English : ATELIER ÉPICES

You’ll explore Korean cuisine, rich in flavors and traditions, which has evolved over the centuries through contact with different cultural influences.

L’événement ATELIER ÉPICES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE