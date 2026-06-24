ATELIER ÉPICES Square Bordes Balaruc-les-Bains
samedi 11 juillet 2026 · Square Bordes · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
ATELIER ÉPICES
Square Bordes 1 rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’atelier Épices vous invite à découvrir les saveurs et traditions culinaires de l’Éthiopie.
L’atelier Épices vous invite à découvrir les saveurs et traditions culinaires de l’Éthiopie aux côtés d’Agnès Pesenti, de l’association En Route.
Les participants réaliseront le mélange d’épices Mekelesha , incontournable de la gastronomie éthiopienne. Sur inscription. .
Square Bordes 1 rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr
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English : ATELIER ÉPICES
You’ll explore Korean cuisine, rich in flavors and traditions, which has evolved over the centuries through contact with different cultural influences.
L’événement ATELIER ÉPICES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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