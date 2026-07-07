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Atelier Esprits de la nature La baleine à bascule Piégut-Pluviers

mercredi 5 août 2026 · La baleine à bascule · Piégut-Pluviers

Atelier Esprits de la nature La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
La baleine à bascule
Adresse
41 rue des alliés
Ville
24360 Piégut-Pluviers
Département
Dordogne
Tarif

Piégut-Pluviers

Atelier Esprits de la nature

La baleine à bascule 41 rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :
2026-08-05

A l’encre et fleurs frottées, animé par Dominique Galichet.    .

La baleine à bascule 41 rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 03 66 27 

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English : Atelier Esprits de la nature

L’événement Atelier Esprits de la nature Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-07-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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