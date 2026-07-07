Atelier Esprits de la nature La baleine à bascule Piégut-Pluviers

mercredi 5 août 2026 · La baleine à bascule · Piégut-Pluviers

Informations pratiques

Piégut-Pluviers

Atelier Esprits de la nature

La baleine à bascule 41 rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

A l’encre et fleurs frottées, animé par Dominique Galichet. .

La baleine à bascule 41 rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 03 66 27

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English : Atelier Esprits de la nature

L’événement Atelier Esprits de la nature Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-07-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin