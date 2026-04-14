Vide-greniers Piégut-Pluviers
Vide-greniers Piégut-Pluviers dimanche 26 juillet 2026.
Piégut-Pluviers
Vide-greniers
Stade Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Exposants 2€ le mètre
Buvette et petite restauration
Organisé par la Société de chasse Piégut Saint-Estèphe.
Réservations exposants au 06 76 84 57 21 06 32 74 08 78
Exposants 2€ le mètre
Buvette et petite restauration
Organisé par la Société de chasse Piégut Saint-Estèphe.
Réservations exposants au 06 76 84 57 21 06 32 74 08 78 .
Stade Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 74 08 78
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English : Vide-greniers
Exhibitors: 2? per meter
Individuals and professionals
Refreshments and food
L’événement Vide-greniers Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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