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Vide-greniers Piégut-Pluviers

Vide-greniers Piégut-Pluviers

Vide-greniers Piégut-Pluviers dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Stade

Ville : 24360 Piégut-Pluviers

Département : Dordogne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Piégut-Pluviers

Vide-greniers

Stade Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Exposants 2€ le mètre
Buvette et petite restauration
Organisé par la Société de chasse Piégut Saint-Estèphe.
Réservations exposants au 06 76 84 57 21 06 32 74 08 78
Exposants 2€ le mètre
Buvette et petite restauration
Organisé par la Société de chasse Piégut Saint-Estèphe.
Réservations exposants au 06 76 84 57 21 06 32 74 08 78   .

Stade Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 74 08 78 

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English : Vide-greniers

Exhibitors: 2? per meter
Individuals and professionals
Refreshments and food

L’événement Vide-greniers Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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