Piégut-Pluviers

Vide-greniers

Stade Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Exposants 2€ le mètre

Buvette et petite restauration

Organisé par la Société de chasse Piégut Saint-Estèphe.

Réservations exposants au 06 76 84 57 21 06 32 74 08 78

Exposants 2€ le mètre

Buvette et petite restauration

Organisé par la Société de chasse Piégut Saint-Estèphe.

Réservations exposants au 06 76 84 57 21 06 32 74 08 78 .

Stade Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 74 08 78

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English : Vide-greniers

Exhibitors: 2? per meter

Individuals and professionals

Refreshments and food

L’événement Vide-greniers Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin