Un 14 juillet au pied de la Tour! Piégut-Pluviers
mardi 14 juillet 2026 · Piégut-Pluviers
Informations pratiques
Piégut-Pluviers
Un 14 juillet au pied de la Tour!
Tour Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
9h-10h casse-croute à volonté (7€) rillettes, pommes de terre à l’ancienne et fromage blanc. 10h-12h randonnée organisée par les Randos’Vertes départ du Minage 8km, gratuit, contact 06.85.09.96.44. 12h repas 15€ au pied e la Tour, melon Monbazillac, aiguillette de canard et pommes de terre sarladaises, fromage, éclair et café (réservation conseillée au 07.87.18.89.78). 21h retransmission demi-finale coupe du monde, buvette, musique, food-truck et feu d’artifice. / présence de véhicules anciens pendant la journée. .
Tour Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 18 89 78 piegutetsatour@gmail.com
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English : Un 14 juillet au pied de la Tour!
L’événement Un 14 juillet au pied de la Tour! Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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