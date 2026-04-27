Piégut Jazz Repas concert Piégut-Pluviers
Piégut Jazz Repas concert Piégut-Pluviers mercredi 5 août 2026.
Piégut-Pluviers
Piégut Jazz Repas concert
Place du Minage Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Repas et concert d’Olivier Mateïs Jazz. Réservation obligatoire avant le 30 juillet.
Repas et concert d’Olivier Mateïs Jazz. Apéritif offert. Réservation obligatoire avant le 30 juillet. .
Place du Minage Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 84 37 95
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English : Piégut Jazz Repas concert
Dinner and concert by Olivier Mateïs Jazz. Reservations required by July 30.
L’événement Piégut Jazz Repas concert Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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