Piégut-Pluviers

Piégut Jazz Repas concert

Place du Minage Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Repas et concert d’Olivier Mateïs Jazz. Réservation obligatoire avant le 30 juillet.

Repas et concert d’Olivier Mateïs Jazz. Apéritif offert. Réservation obligatoire avant le 30 juillet. .

Place du Minage Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 84 37 95

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English : Piégut Jazz Repas concert

Dinner and concert by Olivier Mateïs Jazz. Reservations required by July 30.

L’événement Piégut Jazz Repas concert Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin