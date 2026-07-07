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Ecrire ses souvenirs Baleine à bascule Piégut-Pluviers

jeudi 20 août 2026 · Baleine à bascule · Piégut-Pluviers

Ecrire ses souvenirs Baleine à bascule Piégut-Pluviers

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Baleine à bascule
Adresse
41 rue des alliés
Ville
24360 Piégut-Pluviers
Département
Dordogne
Tarif

Piégut-Pluviers

Ecrire ses souvenirs

Baleine à bascule 41 rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Vous avez envie d’écrire, mais n’osez pas vous lancer ? Cet atelier est fait pour vous.
Revenir par le truchement de l’imaginaire et de l’écriture dans un lieu qui vous est cher, un lieu de votre enfance ou de votre jeunesse, un lieu du passé perdu depuis longtemps mais qui palpite encore dans la mémoire voilà l’expérience que vous propose Amélie Cordonnier durant trois matinées.   .

Baleine à bascule 41 rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 91 94  amelie.cordonnier@gmail.com

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English : Ecrire ses souvenirs

L’événement Ecrire ses souvenirs Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-07-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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