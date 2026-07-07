Ecrire ses souvenirs Baleine à bascule Piégut-Pluviers

Informations pratiques

Piégut-Pluviers

Ecrire ses souvenirs

Baleine à bascule 41 rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Vous avez envie d’écrire, mais n’osez pas vous lancer ? Cet atelier est fait pour vous.

Revenir par le truchement de l’imaginaire et de l’écriture dans un lieu qui vous est cher, un lieu de votre enfance ou de votre jeunesse, un lieu du passé perdu depuis longtemps mais qui palpite encore dans la mémoire voilà l’expérience que vous propose Amélie Cordonnier durant trois matinées. .

Baleine à bascule 41 rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 91 94 amelie.cordonnier@gmail.com

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English : Ecrire ses souvenirs

L’événement Ecrire ses souvenirs Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-07-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin