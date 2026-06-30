AGENDA · Piégut-Pluviers
Soirée de contes Piégut-Pluviers
lundi 3 août 2026 · Piégut-Pluviers
Informations pratiques
Piégut-Pluviers
Soirée de contes
Au pied de la tour Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Animée par La Marche des Conteurs .
Au pied de la tour Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée de contes
L’événement Soirée de contes Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-06-30 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Piégut-Pluviers (Dordogne)
- Un 14 juillet au pied de la Tour! Piégut-Pluviers 14 juillet 2026
- Concert Dany Doriz Quartet Piégut-Pluviers 19 juillet 2026
- Vide-greniers Piégut-Pluviers 26 juillet 2026
- Sculpture en papier mâché Piégut-Pluviers 29 juillet 2026
- Piégut Jazz Repas concert Piégut-Pluviers 5 août 2026