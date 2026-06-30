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Soirée de contes Piégut-Pluviers

lundi 3 août 2026 · Piégut-Pluviers

Soirée de contes Piégut-Pluviers

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Au pied de la tour
Ville
24360 Piégut-Pluviers
Département
Dordogne
Tarif

Piégut-Pluviers

Soirée de contes

Au pied de la tour Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Animée par La Marche des Conteurs   .

Au pied de la tour Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée de contes

L’événement Soirée de contes Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-06-30 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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