Atelier Esquisses et croquis dans le jardin de la Maison de l’Environnement, Maison de l’Environnement, Vert-Saint-Denis

Atelier Esquisses et croquis dans le jardin de la Maison de l’Environnement Dimanche 7 juin, 14h00 Maison de l’Environnement Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour les Rendez-vous au jardins, la Maison de l’Environnement accueille un atelier d’esquisses et croquis, en continu, tout l’après-midi !

C’est l’heure de dessiner au jardin !

S’installer au jardin…. Un crayon, un papier simple, tout y est !

Comme on le ferait sur un carnet de voyage, posez une esquisse avec quelques traits, une perspective, quelques volumes, des ombres.

Venez ouvrir vos regards, prendre le temps d’observer… Puis de mettre sur le papier pour graver un souvenir.

Un atelier à vivre dans le cadre bucolique de la Maison de l’Environnement.

Cet atelier est organisé par le Syndicat Intercommunal de Cesson-Vert-Saint-Denis.

Maison de l’Environnement RD346 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 10 53 95 https://www.grandparissud.fr/equipement/maison-de-lenvironnement-de-grand-paris-sud/ La Maison de l’Environnement, équipement de l’agglomération Grand Paris Sud, a une mission pédagogique et une vocation d’accueil du public et des scolaires. Tout au long de l’année, elle propose de nombreuses animations de sensibilisation à la protection de l’environnement. Parking pour les voitures à proximité

Atelier esquisses et croquis dans le jardin

© Grand Paris Sud