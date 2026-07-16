Atelier et démonstrations de savoir-faire anciens avec IDC Pro, Pôle patrimonial et culturel Dordonha, Bergerac

Informations pratiques

Atelier et démonstrations de savoir-faire anciens avec IDC Pro Dimanche 20 septembre, 10h00 Pôle patrimonial et culturel Dordonha Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ateliers et démonstrations de savoir-faire anciens avec IDC Pro

Le temps d’une journée, la cour de Dordonha se transforme en un lieu d’expérimentation consacré aux techniques anciennes du bâtiment.

Petits et grands sont invités à découvrir et à tester les pratiques et les outils de plusieurs métiers : couverture-zinguerie, restauration du patrimoine, notamment la taille de pierre, ainsi que techniques de restauration intérieure, comme les enduits et la restauration de fresques.

Les artisans formateurs seront présents pour échanger avec le public et présenter les formations professionnelles proposées par IDC Pro, centre d’apprentissage et de formation situé à Bergerac.

Lieu : cour de Dordonha.

Pôle patrimonial et culturel Dordonha Rue de la mission, 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 58 80 87 http://bergerac.fr Pôle patrimonial et culturel, Dordohna offre à ses visiteurs trois expositions en accès libre :

Le CIAP – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine – au service du label Ville d’Art et d’Histoire présente l’Histoire de la ville.

Le musée Costi déploie sa collection de sculptures de bronze.

L’espace d’exposition temporaire alterne entre offres artistiques et patrimoniales.

Un amphithéâtre de 80 places, disponible à la location, ainsi qu’un espace pédagogique complètent le pôle.

Un café-restaurant des musées, ouvert en juillet et août, invite à une pause gourmande. Parkings du Foirail, place de La République, place Gambetta.

Atelier et démonstrations de savoir-faire anciens avec IDC Pro

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