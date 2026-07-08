Soirée Jeu en bois Quai Cyrano Bergerac
vendredi 17 juillet 2026 · Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Soirée Jeu en bois
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 20:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Un moment ludique avec une sélection de grands jeux en bois traditionnels. Adresse, stratégie, rapidité… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges
Gratuit • Sans réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Soirée Jeu en bois
L’événement Soirée Jeu en bois Bergerac a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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