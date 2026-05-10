Stage dessin d’observation Musée Dordonha Bergerac

Bergerac

Stage dessin d’observation

Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Stages dessin d’observation. Adultes et à partir de 16 ans.

Dessin d’observation dans le centre historique

Il s’agit de croquer les ruelles, places, objets sur le parcours qui sera proposé une autre manière d’observer la ville et d’appréhender le dessin!

Prévoir Vous pouvez apporter votre matériel carnet de croquis, crayons, fusains, aquarelle…(Vous aurez aussi du matériel à disposition

Réservation obligatoire. .

Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com

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English : Stage dessin d’observation

L’événement Stage dessin d’observation Bergerac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides