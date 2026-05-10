Stage dessin d’observation Musée Dordonha Bergerac
Stage dessin d’observation Musée Dordonha Bergerac mercredi 8 juillet 2026.
Bergerac
Stage dessin d’observation
Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Stages dessin d’observation. Adultes et à partir de 16 ans.
Dessin d’observation dans le centre historique
Il s’agit de croquer les ruelles, places, objets sur le parcours qui sera proposé une autre manière d’observer la ville et d’appréhender le dessin!
Prévoir Vous pouvez apporter votre matériel carnet de croquis, crayons, fusains, aquarelle…(Vous aurez aussi du matériel à disposition
Réservation obligatoire. .
Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com
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English : Stage dessin d’observation
L’événement Stage dessin d’observation Bergerac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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