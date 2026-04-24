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Festival Street Art | Art Tak Bergerac

Festival Street Art | Art Tak Bergerac

Festival Street Art | Art Tak Bergerac samedi 16 mai 2026.

Adresse : Centre ville

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bergerac

Festival Street Art | Art Tak

Centre ville Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Retrouvez la 5ème édition du Festival de Street Art Art-Tak les 14, 15 et 16 mai 2026 au Jardin Perdoux.

Samedi 16 Mai:

À partir de 10h00 Ouverture du Spot

– Live painting avec
Bane
Ben Caillous
Pink, Barbarella, Sakew, Sema Lao
Akelo et Cedric Borro
– Déambulation artistique avec Petite Poissone
Atelier photo
– Exposition, goodies, buvette et restauration
10h30 et 14h00

– Visites guidées avec Andrés Osalde
15h 17h

– Atelier découverte street art graffiti (sur réservation)
À partir de 19h00

– Apéro rencontre avec les artistes
Mix hip-hop avec DJ Creuil
– Concert de clôture avec Oxni   .

Centre ville Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66 

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English : Festival Street Art | Art Tak

L’événement Festival Street Art | Art Tak Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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