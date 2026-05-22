Atelier coaching scénique Le Rocksane Bergerac

Bergerac

Atelier coaching scénique

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Ces ateliers s’adressent aux chanteurs, musiciens, comédiens et artistes désireux de renforcer leur présence scénique, d’optimiser l’interprétation vocale et émotionnelle, de gérer le trac et le stress, de maîtriser la voix parlée et chantée sur scène et de développer une identité artistique forte.

Animée par Martine Chou Coach vocal en Musiques Actuelles Amplifiées, professeure de chant, répétitrice en voix parlée et chantée, comédienne et chanteuse de comédie musicale.

Les trois ateliers sont complémentaires mais il n’y a aucune obligation d’assister à toutes les dates. .

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 03 70 rockschool@rocksane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier coaching scénique

L’événement Atelier coaching scénique Bergerac a été mis à jour le 2026-05-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides