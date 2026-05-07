Festival Jazz Pourpre | 10h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Auditorium Bergerac

Bergerac

Festival Jazz Pourpre | 10h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET

Auditorium 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Fusions un concert pédagogique sans frontières

Éprises de liberté, les musiques actuelles necessitent de dialoguer, de s’emprunter les unes aux autres, de se mélanger, de briser les barrières. Les quatre musiciens font la démonstration concrète de ces métamorphoses en fusionnant des éléments du jazz, du rock, de la musique électronique, du hip-hop. C’est aussi l’occasion d’aborder quelques notions musicales comme la mélodie, l’accompagnement, le solo, l’improvisation, le tempo et le swing.

Matthieu LEBRUN, sax, synthétiseur, effets Stéphane PERRONE, guitare, effets

Laurent DEZON, basse, effets Uli CASTANET, batterie, percussions​ .

Auditorium 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | 10h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET

L’événement Festival Jazz Pourpre | 10h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides