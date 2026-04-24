Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne Place de la Petite Mission Bergerac

Bergerac

Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Conférence sur la vie d’un maquis en Dordogne par Patrice Rolli, historien.

Gratuit et sans réservation .

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13

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English : Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne

L’événement Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides