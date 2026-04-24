Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne Place de la Petite Mission Bergerac
Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne Place de la Petite Mission Bergerac jeudi 28 mai 2026.
Bergerac
Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne
Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Conférence sur la vie d’un maquis en Dordogne par Patrice Rolli, historien.
Gratuit et sans réservation .
Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13
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English : Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne
L’événement Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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