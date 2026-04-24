Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne Place de la Petite Mission Bergerac

Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne Place de la Petite Mission Bergerac

Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne Place de la Petite Mission Bergerac jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Place de la Petite Mission

Adresse : Dordonha

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bergerac

Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Conférence sur la vie d’un maquis en Dordogne par Patrice Rolli, historien.

Gratuit et sans réservation   .

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne

L’événement Conférence | Immersion dans la vie d’un maquis en Dordogne Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Bergerac (Dordogne)