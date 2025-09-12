Insectes Place Gambetta Bergerac

Insectes

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Danse

Tout public

Quoi de plus repoussant que les insectes ? Ils ne sont pas spécialement beaux, vivent la plupart du temps dans des terrains boueux, rugueux ou sales et leur mode de vie est loin d’être un long fleuve tranquille…

Ils me font penser à nous, bboys et bgirls, praticiens du break cette danse née dans un contexte de survie, au cœur d’un univers socio-politique violent. Sans relâche depuis plus de 40 ans, nous essayons d’exister par tous les moyens. Qui aurait pu penser que le hip hop deviendrait incontournable et mondial, que le break arriverait aux JO quand nous dansions sur des cartons ? .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

