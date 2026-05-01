Festival Jazz Pourpre | Exposition Centre culturel Michel Manet Bergerac

Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Exposition

Centre culturel Michel Manet 20 Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-20

Venez voir l’exposition de Guy Sénécal qui est un artiste peintre profondément attaché à des valeurs humanistes. Après une formation dans différents ateliers parisiens dont l’un consacré à la gravure, il poursuit inlassablement la recherche de son style, de son écriture. Après plusieurs années à s’exercer dans l’art abstrait, il prend conscience que la représentation de la figure humaine a son importance et que l’art abstrait et conceptuel, en gommant ce sujet, conduisent à une impasse.

Il revient alors à une figuration qui se situe tout de suite dans un champ (un chant ?) poétique trés coloré.

En effet, Guy Sénécal est avant tout un grand coloriste. Il compare souvent les accords harmoniques et chromatiques, reliant ainsi la musique et la peinture. Pour lui, la poésie est l’essence de toute forme d’art.

Vernissage vendredi 30 mai 11h. Entrée libre

Combo (5 musiciens) .

Centre culturel Michel Manet 20 Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Exposition

L’événement Festival Jazz Pourpre | Exposition Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides