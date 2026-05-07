Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Atelier jazz de l’école buissonnière

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 13:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’Atelier jazz de l’école Buissonnière (école de musique associative du Buisson-de-Cadouin) réunit des élèves adultes aux profils variés novices, anciens membres d’harmonies, musiciens isolés plus expérimentés… Ils se réunissent toutes les semaines au cœur de leur village pour monter un programme de reprises allant de Ella Fitzgerald à Herbie Hancock en passant par Dave Brubeck, sous la direction du professeur de basse de l’école, Jean-Louis Bisiacco. Cet ensemble, qui se perfectionne de mois en mois, a vu le jour il y a seulement un an et demi et a intégré cette année une chanteuse dans ses rangs. .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Jazz Pourpre | Atelier jazz de l’école buissonnière

L’événement Festival Jazz Pourpre | Atelier jazz de l’école buissonnière Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides