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Festival Jazz Pourpre | 14h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Auditorium Bergerac

Festival Jazz Pourpre | 14h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Auditorium Bergerac

Festival Jazz Pourpre | 14h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Auditorium Bergerac jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Auditorium

Adresse : 21 Boulevard Henri Sicard

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bergerac

Festival Jazz Pourpre | 14h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET

Auditorium 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Fusions un concert pédagogique sans frontières

Éprises de liberté, les musiques actuelles necessitent de dialoguer, de s’emprunter les unes aux autres, de se mélanger, de briser les barrières. Les quatre musiciens font la démonstration concrète de ces métamorphoses en fusionnant des éléments du jazz, du rock, de la musique électronique, du hip-hop. C’est aussi l’occasion d’aborder quelques notions musicales comme la mélodie, l’accompagnement, le solo, l’improvisation, le tempo et le swing.

Matthieu LEBRUN, sax, synthétiseur, effets Stéphane PERRONE, guitare, effets
Laurent DEZON, basse, effets Uli CASTANET, batterie, percussions​   .

Auditorium 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | 14h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET

L’événement Festival Jazz Pourpre | 14h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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