L’œuvre du café Le printemps des cimetières Pont Saint-Jean Bergerac
L’œuvre du café Le printemps des cimetières Pont Saint-Jean Bergerac lundi 11 mai 2026.
Bergerac
L’œuvre du café Le printemps des cimetières
Pont Saint-Jean Place Maurice Loupias Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 13:00:00
fin : 2026-05-11 13:30:00
Date(s) :
2026-05-11
Lundi 11 mai 2026 de 13h à 13h30
Rendez-vous au cimetière du Pont Saint-Jean, place Maurice Loupias .
Pont Saint-Jean Place Maurice Loupias Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’œuvre du café Le printemps des cimetières
L’événement L’œuvre du café Le printemps des cimetières Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Atelier cocktail | IGP Périgord Liberté & Créativité Quai Cyrano Bergerac 30 avril 2026
- Afterwork danses latines Rocksane Bergerac 30 avril 2026
- Conférence | Santé Les jardins d’arcadie Bergerac 30 avril 2026
- Conférence | Aliénor d’Aquitaine Musée Dordonha Bergerac 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Ensemble pour notre Planète, Bergerac 1 mai 2026