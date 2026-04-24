L’œuvre du café Le printemps des cimetières Pont Saint-Jean Bergerac

Bergerac

L’œuvre du café Le printemps des cimetières

Pont Saint-Jean Place Maurice Loupias Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 13:00:00

fin : 2026-05-11 13:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Lundi 11 mai 2026 de 13h à 13h30

Rendez-vous au cimetière du Pont Saint-Jean, place Maurice Loupias .

Pont Saint-Jean Place Maurice Loupias Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

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English : L’œuvre du café Le printemps des cimetières

L’événement L’œuvre du café Le printemps des cimetières Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides