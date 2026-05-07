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Apéros créatifs Savonerie Savonnia Bergerac

Apéros créatifs Savonerie Savonnia Bergerac

Apéros créatifs Savonerie Savonnia Bergerac jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Savonerie Savonnia

Adresse : 9 Rue du Grand Puits

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif

Bergerac

Apéros créatifs

Savonerie Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac Dordogne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

L’Atelier Création Participez à la création de votre propre savon artisanal et repartez avec votre création unique.

L’Apéro Gourmet Profitez d’une planche apéro généreuse, accompagnée d’une boisson de votre choix (vin, bières ou soft).

C’est l’occasion idéale de passer un bon moment entre collègues, amis ou en famille, et de découvrir les coulisses de la fabrication de vos savons préférés.

4 personnes minimum / 8 personnes maximum
Réservation obligatoire   .

Savonerie Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 55 71 08  info@savonnia.com

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English : Apéros créatifs

L’événement Apéros créatifs Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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