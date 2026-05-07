Apéros créatifs Savonerie Savonnia Bergerac
Apéros créatifs Savonerie Savonnia Bergerac jeudi 2 juillet 2026.
Bergerac
Apéros créatifs
Savonerie Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac Dordogne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
L’Atelier Création Participez à la création de votre propre savon artisanal et repartez avec votre création unique.
L’Apéro Gourmet Profitez d’une planche apéro généreuse, accompagnée d’une boisson de votre choix (vin, bières ou soft).
C’est l’occasion idéale de passer un bon moment entre collègues, amis ou en famille, et de découvrir les coulisses de la fabrication de vos savons préférés.
4 personnes minimum / 8 personnes maximum
Réservation obligatoire .
Savonerie Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 55 71 08 info@savonnia.com
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English : Apéros créatifs
L’événement Apéros créatifs Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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