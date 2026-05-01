Dédicace avec Franck Marro la colline aux livres Bergerac

Bergerac

Dédicace avec Franck Marro

la colline aux livres Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vous avez été très nombreux à découvrir avec plaisir le tome 1 de la bande dessinée de Franck , la Poudrière, chronique de la poudrerie de Bergerac. Il viendra donc dédicacer le volume 2 à la librairie (déjà sur le comptoir). Si le premier tome abordait le combat syndical de 1992, le deuxième remonte à 1915-1917, une ville dans la ville.

Amateurs d’Histoire, d’Histoire locale et histoires, venez nombreux. .

la colline aux livres Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97 contact@lacollineauxlivres.com

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English : Dédicace avec Franck Marro

L’événement Dédicace avec Franck Marro Bergerac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides