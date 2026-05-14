Visite & dégustation | Domaine du Haut Pécharmant Bergerac
Visite & dégustation | Domaine du Haut Pécharmant Bergerac jeudi 2 juillet 2026.
Bergerac
Visite & dégustation | Domaine du Haut Pécharmant
1234 chemin de la Briasse Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-15
Dans le chai de vinification et le chai de vieillissement nous vous expliquons comment nos raisins deviennent du Pécharmant. A la fin de la visite nous vous proposons une dégustation de nos vins.
Sans réservation. .
1234 chemin de la Briasse Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 29 50 hautpecharmant@orange.fr
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English : Visite & dégustation | Domaine du Haut Pécharmant
L’événement Visite & dégustation | Domaine du Haut Pécharmant Bergerac a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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